近日流量明星易烊千璽、胡先煦、羅一舟考上國家話劇院，本來是喜事一樁，靠演技實力證明自己，沒想到卻引發網友熱議，有網友發現這些明星一年下來賺幾千萬甚至億，卻考編制佔了普通人的名額，平時也不會在國家話劇院表演，出工作單位接工作，卻可以拿到公務員的薪水，對此感到憤憤不平，不過也有粉絲解釋他們在外接戲這些錢都還是要交回給國家話劇院，體制讓外界霧裡看花。

近日國家話劇院的官網發布錄取就職名單，其中男明星易烊千璽、胡先煦、羅一舟等人皆在榜上，許多粉絲紛紛為偶像送上祝福，不過有網友發現當初的招聘公告聲明「招聘人員為在校期間非在職人員」，但過去易烊千璽、胡先煦、羅一舟在校期間都已經拍過不少影視劇，照理來說並不符合該項要求，根據《騰訊新聞》指出，易烊千璽個人獨資企業在7月4日發布註銷公告，該企業註冊資本是1000萬元人民幣（約4440萬台幣），遭猜測註銷是與符合編制規則。

不過該事件卻引起部分網民的反彈，「脫粉」成為文娛榜第一，原因是一位喜歡易烊千璽3年的粉絲看到新聞後不忍了，該粉絲難過表示：「原來他沒有筆試直接面試，日薪208萬畢業，美美進編制，想了想我這幾年為了考編學的習熬的夜吃得苦和流的眼淚，想想天天拿著那點工資省吃儉用努力的生活，他哪裡還能配得上我的喜歡啊」。

有粉絲因此脫粉。（圖／微博）

有網友扒出易烊千璽爸爸開的公司。（圖／微博）

此事意外牽扯出易烊千璽的爸爸易上捷和一名叫李俊山的男子合開公司，光是註冊資本額就高達58億人民幣（約257億台幣），該公司據說是營銷公司，如此高的資本額做生意更讓網友感到吃驚。