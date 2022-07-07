新華社7日報導，近期大陸部分地區新冠肺炎感染者的基因測序結果顯示，病毒屬於Omicron變異株BA.5.2分支，結合流行病學調查，初步考慮源頭來自境外。病毒學專家表示，Omicron變異株新分支的傳播力和免疫逃逸能力略有增強，大陸外防輸入壓力增大。

7月6日，北京市對5日通報的感染者1至3進行基因測序，結果顯示病毒均屬於Omicron變異株BA.5.2分支。5日，西安市新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會介紹此輪疫情感染者感染病毒為Omicron變異株BA.5.2分支。

中國疾控中心病毒病所研究員王文玲說明，全球病毒基因共用數據分析顯示，BA.5近期占比上升較快。5月，大陸從輸入病例中首次檢出BA.4和BA.5。近期，輸入病例中發現的BA.4和BA.5感染者數量呈逐步增加跡象。

據介紹，BA.4和BA.5目前已成為南非、葡萄牙、英國、以色列等國的主要流行毒株，法國、荷蘭、美國等國也出現BA.4和BA.5感染者增加的情況。有專家預測，今夏全球可能面臨由BA.4或BA.5引起的新一波流行。

大陸國家衛生健康委疾控局有關負責人表示，正密切關注有關國家BA.4和BA.5的流行趨勢，及時跟進全球關於新型變異株的研究進展，及時評估研判，指導各地落實好《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）》的要求，科學精準做好Omicron變異株疫情的防控工作。