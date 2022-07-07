許多情侶相聚時總會忍不住溫存一下，維繫彼此感情。一名彰化女網友表示，自己某天去台中男友家過夜時，兩人興致一起，就在房間開始翻雲覆雨，沒想到男友媽媽突然闖進來，看到一切才把門闔上，此時男友安慰她「別放在心上」，卻反而讓人更尷尬。

原PO在Dcard發文表示，當時大夜班的男友剛好睡醒，「孤男寡女共處一室」，於是乾柴遇上烈火一發不可收拾，沒想到正在兩人激烈肉搏戰時，「房門就這樣打開了！」，原來是男友媽以為他們倆在睡覺，急著拿東西才進門，讓她和男友當場傻住。

雖然男友媽馬上關上房門，但尷尬的原PO仍然擔心未來怎麼面對，此時男友卻笑著安慰「別放在心上」，讓她當場怒轟「怎麼可能不放心上！」；直到兩人走出房門，男友媽說「沒事，孩子都大了，這很正常」，又罵男友怎麼沒先鎖門，尷尬的氣氛才終於化解。

對此，許多網友紛紛分享「沒事的，我還有叫床聲、床撞牆被聽到呢」、「男友阿公以為我還沒到，就直接開門問男友我來了沒，殊不知⋯⋯⋯正在乒乓乒乓，幸好沒有開燈超暗秒蓋被，嚇死」、「我只有鎖門才敢脫衣服」、「我只在自己租屋處或飯店做那件事，男友家之類的一率拒絕，因為我覺得這樣不太禮貌」。