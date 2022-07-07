近日午後對流旺盛，雷陣雨仍頻，明（8）日台灣各地天氣為多雲到晴，但大台北、南部及花蓮，有機會出現36度以上的高溫，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，各地山區也有可能出現局部大雨，出門時別忘記帶把傘。

中央氣象局表示，明日各地仍為多雲到晴的天氣，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，各地山區有局部大雨發生的機率，午後前往山區活動請留意天氣的變化，此外東南部地區不定時有零星短暫陣雨，清晨至上午西半部沿海地區也有零星降雨。

明日各地仍為多雲到晴的天氣，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。(圖/翻攝自中央氣象局)

溫度方面，清晨夜裡各地低溫25至27度，白天各地高溫約32至34度，大台北、南部及花蓮有局部36度以上高溫發生的機率，明日中午前後屏東縣、花蓮縣縱谷為橙色燈號，台北市、新北市盆地，臺南市、高雄市近山區或河谷為黃色燈號，要注意防曬，慎防熱傷害。

臉書粉絲專頁《天氣風險 WeatherRisk》也發文說明，隨著太平洋高壓西伸的影響，明天白天各地穩定高溫炎熱，雖然北部午後降雨減少，但中南部附近山區仍有較大雷陣雨，而未來四日的降雨，也是大多集中在山區的午後雷陣雨。