彭佳慧預告在演唱會上，準備驚喜歌單內容。（寬宏藝術提供）

金曲歌后彭佳慧7日宣布將於10月1日在台北小巨蛋舉辦「怎樣RUN WILD」演唱會，第3度攻蛋，心情興奮期待，主辦單位7日釋出演唱會主視覺，她大秀出一雙美腿，並預告這次演唱會上將會有驚喜的歌單，絕對讓大家物超所值、不會後悔。

她表示「怎樣RUN WILD」的意涵是突破與自由、不受成見束縛，「表達我的漂亮由自己決定」，並提及，同事直誇她的腿很漂亮、背部保養得很不錯都能秀出來，想讓她在視覺上做更大的突破，但她隨後笑說，仍要顧慮家中的3位兒女，「3位審美把關者的尺度，還是僅止於露肩，這次演唱會視覺也是經過3位投票決定，他們覺得有衝擊性跟玩樂的感覺，很活潑跟以前不一樣。」

她為了備戰演唱會，最近提早開始練唱、勤練體能，她現在除了日常的固定運動並加重耐力訓練，運動量增加不少，因此她平時都會好好地大吃一頓，「對歌手來說食物是維持體力的重要來源」。

她5月初染疫已康復，當時後遺症有咳嗽、胸悶，後來透過朋友看見一篇醫學報導，提到多唱歌可以有助於恢復呼吸系統與器官的恢復，她近日已提早確認部份歌單的狀態下，目前正努力練唱，盼呈現最佳狀態。彭佳慧小巨蛋演唱會將在15日於寬宏售票系統及萊爾富OK便利超商開賣。