戴佩妮（左）日前拍攝新歌MV，開心導演洪詩婷在懸空的巨繭前留影。（妮樂佛X仁仁娛樂提供）

戴佩妮（下排右二）日前拍攝新歌MV，開心跟團隊夥伴合影。（妮樂佛X仁仁娛樂提供）

戴佩妮暌違6年推出新專輯《被動的觀眾》銷量亮眼，更榮獲許多音樂排行榜冠軍，她感性說，「感謝所有粉絲的支持，這麼久沒發片，你們依然與我同在，希望整張專輯12首歌都能觸動你的心。」她7日釋出專輯同名新歌〈被動的觀眾〉MV，只見她獨自坐在表演廳，卻逐漸被蠶絲包覆全身騰空成為一個巨大的繭，視覺效果十足，還被稱為像是影集《怪奇物語》的風格。

她在新專輯中，唱出曾經歷人際關係的挫折動盪，當主動熱情、慷慨無私面臨衝擊時，排山倒海而來的無奈、不解，讓人被迫拉開彼此的距離，她再次以最擅長的音樂創作，來試著拯救治療自己，並坦言，自己還在痊癒的路上，同時也在曙光漸露中，開始有了鼓勵、療癒及轉念等內心轉折。

她日前拍攝MV，挑戰特殊造型，全身被充滿紅色顏料的蠶絲線纏繞，臉部、全身和服裝都沾染上紅色顏料，十分搶眼；她從開工到收工幾乎全程獨自坐在位子上，僅靠著表情、情緒和肢體輔以道具來詮釋，她全程很投入歌曲意境，一直以為寫完歌就已經與過往釋懷，沒想到仍想起之前創作的心情而被觸動，忍不住當場落淚，她表示，當下被突如其來的真情反應嚇到，隨後還向化妝師道歉，導演則特別保留下這無預期的珍貴畫面。