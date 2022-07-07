大陸總理李克強7日在福建主持召開東南沿海省分政府主要負責人經濟形勢座談會。李克強表示，東南5省市經濟占全大陸1／3以上，要繼續挑起大陸發展、穩經濟、保障大陸財力大梁；5省吸納全大陸7成跨省農民工就業，要努力穩住本地和外來務工人員就業。

大陸央視新聞聯播報導，李克強說，當前經濟在恢復，但基礎不穩固，穩經濟還需艱苦努力。發展是解決大陸一切問題的基礎和關鍵。要以習近平新時代中國特色社會主義思想爲指導，全面貫徹新發展理念，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，發揮中央和地方兩個積極性，協同實施宏觀政策和深化改革，保持經濟運行在合理區間。

李克強強調，東南沿海5省市經濟占全大陸1／3以上，財政收入占近4成，在地方對中央財政淨上繳中貢獻近八成，有力支撐了大陸財力和中央財政對中西部地區轉移支付。要繼續挑起大陸發展、穩經濟、保障大陸財力大梁。加強助企紓困政策配套，挖掘潛力實施更多支援政策。

此外，李克強說，5省分吸納大陸七成跨省農民工就業，打工是農民收入主要來源。要努力穩住本地和外來務工人員就業。持續推進「放管服」（簡政放權、放管結合、優化服務）改革，優化營商環境。破解多難問題，防止單打一、簡單化，避免一刀切、層層加碼。

他還稱，對外開放事關發展全局。無論國際形勢如何變化，中國都堅定擴大開放。東南沿海是改革開放前沿，長三角、珠三角進出口占全大陸近60％。要繼續以開放促改革促發展，穩外貿穩外資，更好參與國際競爭與合作。