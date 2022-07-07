楊貴媚一出場就創下最高收視率。（大愛提供）

許仁杰載著臧芮軒進入「時光隧道」。（大愛提供）

李運慶在劇中展現高富帥模樣。（大愛提供）

熱播戲劇《天下第一招》飾演年輕時期男、女主角的許仁杰、臧芮軒卸下階段性任務，由楊貴媚與檢場接棒演出熟齡版主人翁楊吳招、楊丁炎。

青年與熟齡角色交接，導演安排許仁杰載著臧芮軒進入「時光隧道」，出隧道後則轉為檢場載楊貴媚出場，巧妙的「無縫接軌」過程讓網友直呼：「太厲害」並開玩笑說：「那個隧道很恐怖，會瞬間變身」。而楊貴媚一出招，更創下開播以來最高收視率。

臧芮軒詮釋青年時期楊吳招，不僅展現好口調談生意、扶持丈夫，更要扮演虎媽教育小孩，亮眼表現也獲得網友好評，紛紛留言：「臧芮軒詮釋的非常貼切」、「年輕的阿招還沒看夠，演的真好」、「年輕阿招演技令人刮目相看」。

楊貴媚與檢場飾演成熟時期的男女主角，詮釋父母的角色，一出場就享天倫之樂，孩子華千涵、李運慶等人幫楊貴媚慶生，更創下本集收視最高點，4位孩子更拱楊貴媚與檢場當場「親一下。」

李運慶在劇中先是大學時期的高富帥，身為獨子，從小到大備受關注與寵愛，離家前楊貴媚與華千涵都會額外給他生活費，生活不必煩憂，卻也相當友愛孝順，展現姊弟間相互照顧的好感情。

《天下第一招》詮釋家庭題材溫馨又有風趣，劇中多處家人之間的日常對話，還有孩子與父母之間的相處，讓觀眾透過戲劇看見現實生活中自己與家人的相處。