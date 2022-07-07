火辣菇農工作畫面曝光，網友直呼「缺人嗎？」也認出就是泰國性感女DJ MIKA。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

網友又想換工作了！有部12秒影片在網路上流傳，影片中有位火辣正妹穿著白色熱褲搭配上黑色短背心，在某菇場鐵皮屋內工作，由於工作場所天氣炎熱，正妹的衣服被汗水濕透，香汗淋漓的畫面讓網友爆動直呼「菇寮還有缺人嗎？」、「這間公司福利不錯」。

一名網友在在臉書社團「爆廢公社二館」發文，並上傳1段12秒影片，影片中是在某菇場鐵皮屋內，有名火辣正妹穿著白色熱褲搭配黑色短背心，由於天氣太炎熱，而將背心綁至胸下，側面挖空的性感設計使豐滿半球呼之欲出，影片最後，這位正妹菇農疑似太熱，稍微掀起衣服散熱，香汗淋漓的畫面，令人看得血脈噴張。

影片一出，網友紛紛留言表示「工作一定要穿這樣嗎」、「天氣炎熱，真不是人幹的」、「害我整整看了五分鐘，都忘了我要做什麼事了」、「地址給我我要應徵」、「認真工作的女人」、「菇寮還有缺人嗎？」、「這間公司福利不錯」、「老闆，還有缺正職或兼職嗎？我薪水可以很低」、「穿內衣褲上班？」。

不過這名火辣菇農的真實身分，日前曾在PTT引發暴動，掀起網友們討論，也被網友認出是泰國知名網紅兼DJ Mika（Niparat konyai），由於她擁有甜美臉蛋與超火辣的魔鬼身材，展現凹凸有致的S曲線，令她的IG吸引超過340萬人追蹤。