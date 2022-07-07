聯準會(Fed)周三公布6月例會會議紀錄，確認由於通膨情勢惡化，有必要加快升息腳步，藉由壓低經濟成長來讓需求降溫。加上近來Fed 官員的鷹派談話，都顯示Fed本月例會很可能再升3碼。

Fed上個月例會決議升息3碼，將聯邦基金利率一舉調升至1.5到1.75％的區間，創1994年以來最大升幅。所有決策官員並預測，今年底基準利率至少需升到3％，大多數官員並認為明年應進一步升至3.5％至4.5％。

會議紀錄顯示，決策理事會對於一口氣升息3碼有超高的共識，18名決策官員有17人支持升3碼。

6月的會議紀錄指出，「決策官員都同意按經濟展望貨幣政策立場需進一步緊縮，他們也瞭解到，如果通膨壓力居高不下，貨幣政策立場甚至必需更加緊縮的可能。」

顧問業者Inflation Insights經濟學家夏立夫(Omair Sharif)表示，會議紀錄的整體論調顯示「Fed已經通膨警報升至最高級」。

摩根大通首席美國經濟學家費拉里(Michael Feroli)指出，「會議紀錄也顯示決策官員愈來愈能接受為了對抗通膨，可能面臨經濟陷入衰退的風險。」

Fed偏好的通膨指標個人消費支出(PCE)物價指數5月份年增6.3％，核心PCE物價指數也大漲4.7％。另一個廣泛的指標消費者物價指數(CPI)甚至更高，5月份年增8.6％，創40年新高。

自上個月例會以來，Fed多位總裁與理事都表態支持7月例會再升息3碼。舊金山聯準銀行總裁戴莉(Mary Daly)上個月底就表達該立場，理由是「通膨並未如我預期的下滑」。

會議紀錄公布後，美股走高，美債則下跌，反映Fed將持續激進升息，指標10年期公債殖利率跳漲至2.91％，較周二的2.81％大漲逾10個基點。

會議紀錄並未透露何時將放緩升息腳步的任何細節，不過倒是有提及「現在加快升息，之後就有較大的操作彈性」。