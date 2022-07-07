美國一名空軍中將近期接任F-35匿蹤戰機「聯合計畫辦公室」（JPO）主任的職位，而前一名JPO主任也是空軍中將，打破該組織超過25年來由空軍與海軍輪流領導的傳統。《空軍雜誌》（Air Force Magazine）指出，這可能代表JPO將會解體，改讓各軍種自行管理旗下的F-35機隊。

根據報導，美國空軍施密特（Michael J. Schmidt）中將5日接任JPO主任，儀式於華盛頓特區舉行，由負責武獲及支持事務的五角大廈次長勒普蘭特（William LaPlante）主持。不過施密特本人並未到場，因為他先前的新冠肺炎（COVID-19）檢測呈陽性反應，故僅能以視訊的形式參與。

此次卸任的JPO主任為美國空軍費克（Eric Fick）中將，他從2019年7月起接手該職位，且先前曾擔任副主任達2年的時間，不久後將退役。費克指出，施密特是「在正確時間接手這份工作的正確人選」，強調他此前已在各計畫執行辦公室（PEO）中任職過5次，擁有豐富經驗。

不過《空軍雜誌》指出，由於美國空軍、海軍和陸戰隊皆操作F-35戰機，JPO超過25年以來皆由空軍與海軍將領輪流領導，但該傳統在本次人事案遭到打破；美國國防部消息人士透露，若此時再讓一名海軍少將晉升中將以接手JPO，確實會導致海軍中將數量超出員額所限，但五角大廈也未指派代理人選等待海軍完成準備，而是選擇空軍中將正式接掌JPO。

消息人士指出，這可能代表五角大廈準備將JPO解體，拆成不同的組織。美國國會先前曾表示，由於空軍使用傳統起降版本的F-35A、海軍操作航空母艦起降版本的F-35C，陸戰隊則同時擁有F-35C和具備短場起飛／垂直降落（STOVL）能力的F-35B，若允許各軍種自行管理旗下的F-35機隊，有望讓該型機長期為人詬病的維護成本大幅降低。