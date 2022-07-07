大陸國家外匯管理局7日公布數據稱，截至6月底，中國外匯存底規模為3.0713兆美元，由升轉降，較5月末下降565億美元，降幅為1.81％。

大陸國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英表示，國際金融市場上，受主要國家貨幣政策、通膨預期、全球經濟增長前景等因素影響，美元指數顯著上漲，主要國家金融資產價格大幅下跌。外匯存底以美元為計價貨幣，非美元貨幣折算成美元後金額減少，與資產價格變化等因素共同作用，當月外匯存底規模下降。

界面新聞報導，東方金誠國際信用評估有限公司首席宏觀分析師王青表示，6月外匯存底變動主要受兩類因素影響，一是貨幣估值因素，6月美元出現一定幅度升值，這會造成非美元外匯資產折算成美元計價後金額減少。二是海外資本市場波動，近期全球資本市場整體下行，中國外儲投資標的價值也會有所下降。

「我們判斷後者是本月外儲規模降幅較大的主要原因。」他說。

外匯方面，Wind資訊數據顯示，6月，美元指數上漲2.89％，美元對日元上漲5.48％，歐元對美元下跌2.32％，英鎊對美元下跌3.36％，人民幣對美元漲0.21％。股市方面，6月，美國道瓊工業指數下跌6.71％，英國富時100指數下跌5.76％。

王青指出，包括進出口貿易和證券投資在內的跨境資金流動，考慮到中國已不再實行強制結匯制度，實際上並不會對月度外匯儲備規模變化形成較大影響。近期大陸央行資產負債表的外匯占款規模一直保持高度穩定，也可從數據上印證這一判斷。同時，央行已退出常態化匯市干預，加之近期人民幣匯率保持基本穩定，也不需要央行出售美元護盤人民幣。由此可以判斷，匯市波動也不是外匯存底規模變化的原因。

展望未來，王青表示，按不同口徑測算，當前中國3兆美元左右的外儲規模整體上處於適度充足狀態，後期外儲將繼續大體穩定在這一水準，持續大幅下降或大幅增加的可能性都很小。

他說：「在當前外部金融環境波動加大背景下，中國較大規模的外匯存底將繼續發揮抵禦各類外部衝擊的壓艙石作用。」

王春英表示，當前全球經濟增長放緩，通膨居高不下，國際金融市場波動性增大，外部環境更趨複雜嚴峻。但中國堅持高效統籌疫情防控和經濟社會發展，經濟韌性強、潛力足、長期向好的基本面沒有改變，有利於外匯存底規模保持總體穩定。