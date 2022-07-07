台北市政近期頻頻因台北大巨蛋爭議槓上中央，北市府副市長彭振聲、蔡炳坤今天率隊拜會內政部次長花敬群，內政部表示，經消防技術審議委員會會議審議，大巨蛋煙控現場試驗計畫尚不符合國家標準規範，仍有安全疑慮，將依遠雄公司提出資料送請7月委員會審議，亦請市府督促遠雄公司遵循法規標準，以避免審查延宕。

內政部指出，大巨蛋的商場、辦公大樓等是依「各類場所消防安全設備設置標準」設置各項消防安全設備，由於體育館等因用途構造特殊，遠雄公司認為有適用設置標準排煙設備規定的困難，因此，依「消防法」第6條第3項規定以大型出口或挑高區的自然排煙等方式驗證具上開標準同等以上性能，向內政部申請審核認可。

去年6月24日遠雄公司第一次僅向內政部申請巨蛋體育館、巨蛋廣場2處審核認可，11月15日又新增3處，程序上屬重新申請案件，且申請範圍擴大，致案件複雜及審查費時。

內政部進一步說明，依遠雄公司修正送審資料，經消防技術審議委員會今年2次會議審議，大巨蛋煙控現場試驗計畫尚不符合國家標準規範，仍有安全疑慮，加上遠雄公司6月8日函報修正資料仍有多項不一致情形，內政部消防署已於6月13日再函知遠雄公司修正及釐清，後續將依遠雄公司提出資料送請7月委員會審議，亦請市府督促遠雄公司遵循法規標準，以避免審查延宕。

內政部表示，本案如經委員會審議通過後，請市府應落實監督遠雄公司依計畫實施熱煙試驗並完成竣工查驗，以保障建築安全的前提，共同依法制程序為維護市民安全把關。