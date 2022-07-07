療癒系作家霏霏（沈玟）出身命理世家，從小開始接觸量子力量及神祕學，加上臉蛋貌美、上圍G罩杯，被網友封為「最兇通靈女神」。近日她現身YouTuber黑男的頻道，竟只貼黑色nu bra和內褲上陣，並在鏡頭前換了5套衣服，全程沒有小草莓遮掩，還以4K解析度呈現，前凸後翹的好身材一覽無遺。

霏霏先前在黑男的頻道擔任助理板妹，傲人的身材令網友印象深刻，這次她再度出現在頻道中，跟風南韓YouTuber流行的換衣企劃，以一鏡到底的拍攝方式展現女性體態及每件服裝的美。

影片一開始，霏霏身上就沒穿任何衣服，只有黑色nu bra和小褲，把鏡頭像當鏡子般穿脫，讓網友欣賞她的雪白皮膚、豐滿的上圍、渾圓美尻和纖細美腿；其中一套洋裝還有露背設計，霏霏穿這套的時候，大方地轉到側面，展現無瑕疵的白皙美背。

霏霏的4分39秒換衣片於今（7日）釋出，不到一天就創下6.7萬的觀看數，許多網友看完紛紛留言讚賞：「霏霏超級美啊，超愛霏霏」、「身材真的是完美」、「笑容真好看」「感覺超級柔軟」、「豐滿穿什麼都迷人」、「終於有4K了」、「觀眾應該眾籌讓霏霏拍寫真集的」。