李靚蕾7日透過律師發表聲明。（李靚蕾提供）

王力宏在2013年與李靚蕾在美國登記結婚，2人過去時常放閃，但近年屢傳婚變，李靚蕾去年公開發文揭男方私生活交友複雜，雙方隔空交戰各說各話，他們正在紐約法院進行離婚訴訟，而網友近日在紐約法院查到2人目前離婚訴訟最新進度，外傳李靚蕾因一直未提交任何有關王力宏出軌的證據，被法官判決藐視法庭罪名成立，或為此遭到罰款。

對此，李靚蕾7日透過律師發表聲明表示，對於今日有心人士透過媒體及網軍大肆渲染李靚蕾小姐被法官判決藐視法庭，以及王力宏先生在紐約法院的聲請獲准等消息，均非屬實，特此澄清。事實是，紐約法院經過審理後以判決駁回王力宏先生提出之所有訴求，而李靚蕾小姐之請求均獲准。

近幾個月來，有心人士透過網軍及媒體不斷散播不實謠言，操弄輿論風向。今日部分媒體竟顛倒是非黑白，捏造不實判決結果，均已觸法且侵害李靚蕾小姐之名譽權。特此籲請各該媒體與網友，立即停止散佈未經查證之不實言論，否則必將依法追究。