新銳藝術家葉子欣，13歲時因母親車禍離世，在犯罪被害人保護協會成立的「日光畫室」指導下，發揮繪畫天賦，並撫平喪母傷痛。犯保協會董事長、台灣高檢署檢察長張斗輝得知她參與「女性藝志II」聯展，展出她12幅畫作，7日特別前往參觀，並期盼虵以自身經歷及繪畫專業陪伴犯罪被害人及家屬走過傷痛。

目前就讀台北教育大學藝術與造型設計學系碩士班的葉子欣，是犯保協會台中分會長期扶助的馨生人，她從小就喜愛繪畫，但她13 歲時，母親因國道車禍離世，由於家境不好，曾一度考慮放棄繪畫夢想。

時任台中地檢署檢察長的張斗輝，因法務部推動「修復式司法方案」犯保協會成立「日光畫室」，由更生畫家教導馨生人子女作畫，年僅13歲的葉子欣加入畫室，在畫室老師李鐸的指導與鼓勵下，她從素描、水彩、油畫逐步學習藝術繪畫技巧，15歲報考台中市街頭藝人，被評審破例錄取成為當時全台中市最年輕的街頭藝人。

張斗輝今特別前往畫廊參觀，與葉子欣相見歡，葉子欣詳細介紹自己的創作過程，其中《神聖羔羊》是她大學四年級畢業前夕的創作，當時面臨對未來的徬徨，在一個個與自己內心獨處的夜裡，透過刻意調整油彩的比例，讓顏料在可控的筆觸與恣意的流動間，找回自己對於繪畫的初心以及對於自由創作的掌控。

張斗輝對於當年只有13歲的葉子欣，如今已成長為新銳藝術家，大為驚嘆，她在日光畫室學習近十年，藝術不僅陪伴她走過痛失至親的徬徨階段，更為她的生命開創了另一條不同的道路。

犯保協會表示。今年度犯保協會推動「受保護人專長培育計畫」，已審核通過葉子欣的計畫書，未來她將與協會共同辦理「公益繪畫教學系列課程」，期盼以自己的繪畫專業與療癒傷痛的經歷，陪伴喪親子女在藝術創作的過程裡，找回自我、撫平傷痛，同時也回饋協會這一路上的陪伴與支持。