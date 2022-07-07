因對烏克蘭發起軍事行動，俄羅斯遭西方接二連三的施以制裁，但相對也引起能源、糧食等價格飆漲，對俄能源有著高度依賴的歐洲更陷入困境。全球最大對沖基金橋水（Bridgewater Associates）達里歐（Ray Dalio）認為，對比俄羅斯的處境，北約才是戰爭主要的輸家，前者用「次要輸家」形容更加貼切。

MarketWatch報導，達里歐4日在領英（Linkedin）撰文表達對美國現況的不滿，他說，設計治理體系，並將其融入憲法的傑出領導人，創造了一種原則性和實用性的方法，延續迄今已經接近250年，可是現在，代議制民主良好運作所需的一些基本要素受到質疑，例如遵守選舉投票和最高法院的判決。

達里歐認為，左翼民粹主義者和右翼民粹主義者間的衝突加劇，越來越多人傾向為自己所想、認同的事情去鬥爭，而不是透過建國以來、基於規則的共識和妥協體系來行動。

此外，達里歐提及俄烏戰爭，認為俄羅斯如果成功奪下烏克蘭東部，仍能夠活躍於世界的舞台上，俄羅斯可說是正在取得勝利。但達里歐表示，用「次要輸家」來形容俄羅斯可能更加貼切。

達里歐續指，烏克蘭受到的破壞更勝俄羅斯，而其他願意協助重建的西方國家也須在經濟上付出高昂代價，尤其是看似付出更高代價的北約而言，這也算是俄羅斯取得了相對勝利。

達里歐補充，似乎少有國家強烈反對俄羅斯，並支持北約，且由於成本相對較高，北約內部對衝突的支持似乎正在降低。