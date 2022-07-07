1名國三生在網路上抱怨，他因為今年會考成績不理想，沒考上理想高中，父母因此一再干預他選排其他志願，不斷否決他的想法，他氣得回房間後，無意中發現鬧鐘出現詭異鏡頭，打開看竟是針孔攝影機，怒罵父母原來一直都在監視他，說「我們不是監獄裡的犯人，我們更不是活在動物園裡的動物」。

該名網友在臉書「爆料公社」發文，他是名會考生，今年考試成績不理想，全家氣氛都很陰暗，他自責的同時也不滿父母，因為父母一再反對他所填的志願學校，父母甚至把志願表搶走，讓他發文說「我們不再是那個小小幼稚的小孩了！雖然我們有很多事情還需要學習，但是我們真的長大了」。

該國三生因為會考成績不理想，父母一再干預他排志願，否決他的想法，他氣得回房間後，無意中竟發現鬧鐘出現詭異鏡頭，打開看是針孔攝影機。（翻攝自臉書「爆料公社」）

沒想到讓該網友崩潰的不只如此，該網友發現他的房間鬧鐘內疑似有鏡頭，撬開後果真有針孔攝影機，驚覺父母原來都在監視他，他感到毫無尊重與隱私，直呼「我們不是監獄裡的犯人，我們更不是活在動物園裡的動物」，他說明白父母的擔憂，但如此侵犯隱私的行為他還是不能理解。

其他網友紛紛留言、「楚門的世界」、「侵犯隱私權違反憲法喔，連最低道德標準都做不到呢」、「把小孩當犯人在監視欸」、「裝這種東西是要衝沙小？有病484」、「家裡有問題一律建議都是搬出去獨立，因為你在家吃的用的都是父母的，會被親情勒索很正常」。