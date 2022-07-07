台大國發所學生會希望外界能以理性客觀的方式看待林智堅論文門事件。(李侑珊翻攝)

新竹市長林智堅涉及碩士論文抄襲，政治風暴越演越烈，由於他的論文其中一份來自於國安局長陳明通指導的台大國發所碩士論文，近來對於該所的輿論批評不斷，為此台大國發所學生會今（7）日晚間以聲明表示，懇請各界先進理性與客觀看待，維護師生權益。

臺大國發所所學生會聲明：

國發所所學生會對於近日來，本所畢業校友論文之學術倫理疑議深表遺憾。恪守學術倫理為所有學術研究人員應當遵循之基本規範，長期以來本所師長亦不斷耳提面命提醒學生恪守學術倫理之重要，全體學生對此更是競競業業、不敢怠慢。

事實上，本所先於校方，早於今年一月「110學年度第1學期第2次所務會議即決議，自今年二月起申請碩博士論文口試，需繳交「碩博士論文原創性比對檢核表」，及畢業論文需裝訂「碩博士學術倫理聲明書」頁(詳情請見本所網頁6月20日公告)。

關於近日來論文之疑義，最終須依「國立臺灣大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點進行處理。目前校方已收到檢舉，審查檢附事證後將確認是否受理，若受理會由所屬學院於十日內組成「審定委員會」，並依該要點規定於個月內完成審定。

本所一般生與在職生畢業自不同校系、致力於多元領域，進入國發所就讀為專心求學，希望未來能心為我國國家發展貢獻心力。國發所所學生會感謝各界對於此事件之批評指教，無論最終審定結果如何，懇請各界先進理性、客觀看待，以維護本所認真治學之老師、專心求學之學生之聲譽與權益。

臺大國家發展研究所學生會2022.7.7