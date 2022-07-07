去年華爾街「史詩級軋空」事件的主角─電玩零售商GameStop，也搶搭美國大企業分拆股票的熱潮，董事會6日批准1股拆4股的股票分割計畫，好讓自家股價更親民吸引散戶，此消息激勵當天盤後股價飆漲逾9％。

GameStop在周三正規交易時間收跌2.33％，報117.43美元，股票準備1拆4的消息曝光後，盤後股價一度飆漲超過9％，最後收在128美元。但俄烏戰爭及全球衰退的陰影籠罩下，今年來GameStop股價跌掉20％以上。

近2年來美國大企業掀拆股熱，蘋果、特斯拉、亞馬遜等高價股都加入分拆自家股票行列。企業分割股票的動作，可在不影響公司估值之下壓低股價，讓散戶投資人更容易入手提高流動性。

GameStop今年3月就有分拆股票的提案，但因需要股東同意增加法定股本（authorized shares），當時尚未敲定分割比例，GameStop股東於6月批准增加。

GameStop宣布，7月18日收盤時，凡持有GameStopA類普通股的股東，每股可額外獲得3股的股利，股利將於7月21日收盤後派發，而22日將在經過分割調整的基礎上進行交易。

去年散戶在網路論壇Reddit的號召下，瘋買遭對沖基金做空的GameStop等水餃股，寫下散戶碾壓大戶的「史詩級軋空」，GameStop股價得以絕地大反攻，去年狂漲680％以上。

Wedbush Securities分析師帕契特（Michael Pachter）指出：「GameStop管理高層深知，他們百分之百靠散戶投資人，所以要迎合他們。由於NFT市場已死，不得已走到分割股票這一步，都是為了轉移焦點。」最大股東柯恩（Ryan Cohen）入主經營後，GameStop致力改善電商業務，6月初發布本會計年度第1季（迄至4月30日）財報，淨營收從去年同期的12.8億美元增至13.8億美元，但淨損仍自去年同期的6,600萬美元擴大為1.58億美元。