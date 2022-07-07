《盧秀芳辣晚報》

新竹市長林智堅將轉戰桃園市長，爆出不只中華大學的碩士論文被指涉抄襲「竹科期末報告書」，就連他在台大國發所的碩士論文，也被爆疑似抄同所學生的論文。中天新聞針對「林智堅被爆論文抄襲，8日請辭新竹市長轉戰桃園市長選戰，你覺得？」進行街訪，結果很多民眾都挑選，「政客不意外！拍拍屁股走人選舉囉～」

中天新聞《盧秀芳辣晚報》今(7日)派出記者，針對「林智堅被爆論文抄襲，8日請辭新竹市長轉戰桃園市長選戰，你覺得？」進行街訪，並提供5個選項供受訪民眾選擇：

1. 政客不意外！拍拍屁股走人選舉囉～

2. 落跑又抄襲！「抄跑市長」 啦！

3. 免驚啦！民進黨躺著選都贏！

4. 所以⋯有沒有抄襲先說清楚呀！

5 . 哈哈哈！考驗桃園市民的智慧！

一位婦人不禁質疑：「沒有市長怎麼辦？一個家長都不在，剩下小孩怎麼辦？」一位先生則認為：「政客不意外，拍拍屁股就走人，去選舉了。他既然都確定要去選了，抄襲這件事情對他來說，有什麼關係嗎？沒有呀，照選呀。」還有民眾直言，「當初選你來，你又跑去選別的，當然會不開心，論文抄襲是道德瑕疵，其實大家都在抄，只是抄的技巧好不好而已」。

還有一位先生表示，「如果他做得很好，就會覺得很失望。如果他做得不好的話，你走好了，可以換下一任」。一位婦人認為，「唉唷，選不上啦，不可能啦， 台灣人沒那麼傻」。但一位正妹則提出她的看法，「就突然就跑走了，就沒有市長，就很問號？民進黨就一定會贏呀，躺著選都會贏」。