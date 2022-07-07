香港影后惠英紅不僅演技精湛，62歲依舊保養得宜，近日她難得在社群曬出性感美照，狀態超好讓網友都直呼「姐姐我流鼻血了」。

惠英紅近日發文寫下「我的夏日關鍵字，你們說是什麼」，並曬出3張美照，只見她穿上黑色套裝，內搭細肩帶蕾絲小可愛，外套沒穿好，露出單邊香肩，渾圓胸型一覽無遺，展現成熟性感美，讓網友都驚艷不已。

惠英紅展現成熟性感美。(圖／取自惠英紅微博)

惠英紅維持完美身材曲線。(圖／取自惠英紅微博)

「姐姐好美」、「又颯又欲的」、「這身好性感」，有網友要她好好穿衣服，她也回「我好好穿了」，還有人要她把另外一個肩膀也露一下，她回覆「不方便，哈哈哈哈」，更有人直呼「姐姐我流鼻血了」，而她回：「那想辦法止住」，親民又搞笑的回應，讓大家都笑翻。

三度奪下香港金像獎最佳女主角的惠英紅，也曾憑藉電影《血觀音》的「棠夫人」拿下金馬影后，百變而精湛的演技有目共睹，不過至今單身的她，情路走得坎坷，曾和某一任圈外富男友愛得深刻，卻因她推出寫真集鬧翻，不僅遭到男方及其家人嫌棄丟臉，連帶她見朋友都不願意，最後更提分手，讓她傷得很深，不過她卻不後悔，反而更專注在工作上，表現亮眼。