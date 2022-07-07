呂政儒用心教導學員動作。(啟程國際運動行銷提供)

千錘百鍊，僅為一次被看見的機會！為協助大專潛力新秀及選秀預備選手與職業接軌，今年夏天啟程國際運動行銷打造「ATHLETICS Summer Pre-Pro」系列活動，並已於5日正式起跑，預計展開連續4天訓練後休兵1日，再於10日進行公開對抗賽，讓球員們徹底實踐，將磨練化作場上能量，盡情展現天賦與訓練成果。

本次共邀請16位選手參與，透過與不同學校、背景的選手一起訓練對抗，在過程中良性競爭、互相砥礪。其中共有八位選手報名至少一聯盟選秀，包括義守大學邱子軒、白曜誠、陳品銓、輔仁大學林哲霆及前九太球員曾柏喻等，而其他大專潛力新秀如健行科大高錦瑋、國立體大王晟霖，也期待在未來投身職業。

為提供選手完善的系列活動，此次特地與EMPOWER運動訓練合作，EMPOWER教練團先針對選手的特性及位置分組，再安排個人技巧及團隊訓練。此外也特別規劃基本體測、敏捷測試及投籃測試等，建立完整選手的資料庫，可以提供給各球團參考之外，同時也幫助選手提早熟悉選秀體測流程。

高雄鋼鐵人球星「男模」呂政儒、周儀翔也現身指導，以職業選手的身份到場協助訓練、親自示範切入腳步及投籃動作等，用自身的經驗進行提點，並勉勵未來想踏入職業的選手。呂政儒不斷提醒，愈要往更高的舞台邁進，就愈要修正各種細節，必須持續找時間自我加強。而周儀翔則提到，「有不少選手踏入職業，需要面臨轉型的問題，過程雖然痛苦，但仍要不斷堅持、努力。」

「ATHLETICS Summer Pre-Pro」系列活動最終站為10日的公開對抗賽，屆時16位選手將分為兩隊互相對打，並邀請T1 LEAGUE、P. LEAGUE+、SBL三聯盟球團到場觀賽，近距離觀察應屆及未來會投入職業的選手。本賽事不開放一般球迷進場觀看，球迷可透過緯來體育台相關平台及「Athletics Sports」YouTube頻道全程收看。