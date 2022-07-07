韓國女星朴信惠今年1月帶球嫁人，和交往4年的男演員崔泰俊完婚，並於5月底迎來倆人愛的結晶。相隔1個月，產後的朴信惠才終於公開露面，雖然她戴了口罩，但仍可見到整體身材消風不少，狀態宛如18歲女高中生，氣色看似也相當不錯，讓粉絲又驚又喜，直喊：「好想妳」。

5月生下兒子的朴信惠，6日和粉絲分享自己去做蠟燭，寫下心情「製作能顯現每個人個性的蠟燭，感到很開心有趣，原來我很愛做這種東西，集中精神製作某件物品果然很開心」，而她自懷孕起便剪成短髮，不過從近況照來看，頭髮已稍微留長，即使生了1個小孩身材膚況還是超好。

朴信惠蠟燭成品。(圖/朴信惠 IG)

32歲的朴信惠產後迅速恢復體態，被稱讚很像高中生。(圖/朴信惠 IG)

32歲的朴信惠近況照中，她換上藍色翻領水手服，繫上灰色小圍裙和黑色鴨舌帽，露出美麗的大眼睛，神情非常地專注，被粉絲大讚還是好美，留言表示：「妳好漂亮就像個嬰兒一樣」、「妳好美哦祝妳明天也很開心哦」、「這是高中生吧」、「好想妳！注意身體健康」、「終於等到信惠姐了」、「好久不見嗚嗚嗚」，已許久沒露面的她，初次公開產後近況獲得不錯迴響。

根據了解，朴信惠目前還沒做完月子，就有出席哥哥朴信元的婚禮，並曾發文祝褔：「祝福我唯一愛的哥哥結婚，我還在想誰帶走了我們的小熊呢！我愛你，我們的小熊，好好幸福生活吧」，可見朴信惠和哥哥的兄妹感情十分深厚。