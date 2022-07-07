藝人薔薔（林嘉凌）2007年參加《我猜我猜我猜猜猜》正式出道，之後又成為《我愛黑澀會》的常駐班底之一，2014年出演蔡依林的單曲《呸》MV，之後轉職Youtuber，犀利發言讓她成為各大綜藝節目的熱門嘉賓，先前去爬象山也被許多民眾認出來，可見人氣頗高。近日她在Youtube頻道上傳新片，挑戰不同行業到檳榔攤當檳榔西施，薔薔為此還穿火辣洞洞裝，在店內大跳鋼管舞，讓主持人搭檔趙正平直呼「血壓高」。

薔薔透露小時候經過檳榔店，爸爸就跟她開玩笑，說這樣長大以後會去當檳榔西施「妳每次成績最後一名，長大了，我覺得妳會做檳榔西施」，薔薔反倒不介意「我覺得檳榔西施很讚啊！我讓他知道我有這個實力。」她接著去換上準備的衣服，第一套白色洞洞裝，雖然能看見底下穿的黑色內衣褲，不過由於是白色又是網狀造型，遭趙正平打槍「猛一看好像還不錯，但妳這個重點都沒有露出來啊」

趙正平還威脅不換衣服就換掉薔薔，讓薔薔乖乖去換另一套工作服，她換上另一套同樣也是網格的連身衣，但效果大不同，這套黑色連身衣相當透明，能夠清楚看見底下的火辣身材，性感指數破表。讓趙正平直呼「妳身材會不會太好啊！看到我都硬了欸！脖子硬而已啦，就血壓高」除了學包檳榔，薔薔穿著這身跳起鋼管舞，讓觀眾看了都流鼻血。

不少網友表示「我覺得薔薔很適合檳榔攤欸，買檳榔如果還可以被薔薔罵，我會覺得很爽」、「薔薔太厲害了，跳鋼管姿態好美哦」、「薔薔太火辣了」。