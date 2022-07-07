全球唯一一款獲得包括美國、英國及歐盟等多地區授權的，用於新冠暴露前預防的藥物運抵大陸海南省。這款由阿斯利康公司研發的中和抗體Evusheld（恩適得）已完成入境特殊物品審批，據稱每劑2針，價格13300元人民幣（合台幣59024元 ）。這種長效中和抗體藥物將優先適用於預防免疫功能低下人群感染，由於貨源稀缺，目前在全球市場仍是一劑難求。

據陸媒《第一財經》報導，阿利斯康公司研發的「恩適得」並未獲得大陸批准上市，海南省是拜特區身份的「國九條」政策之賜，可以在海南博鼇樂城國際醫療旅遊先行區使用，因此在大陸也不能以醫保支付用藥。目前海南有瑞金海南醫院和博鼇超級醫院2家可以預約用藥，優先適用對象是於免疫功能受損或者免疫力低下人群，使用者必須年齡在12歲以上，體重不低於40公斤。2家醫院表示，目前已有十餘人登記預約用藥。

阿斯利康公司相關人士稱，免疫力低下人群占總人群規模的不到2%，這部分人無法對疫苗作出反應，無法產生抗體，恩適得相當於直接給人體注入抗體，和疫苗的作用原理不同，但效果是一致的。

報導指出，雖說這種藥劑是提供免疫功能低下人群使用，但實際從醫院預約名單了解到，登記施打的有一大部份是要出國的學生。

瑞金海南醫院諮詢人士表示，已經感染過新冠的人不能使用恩適得，其他健康人群包括已接種過疫苗的人都可以使用這種藥物。此一藥物使用時有寬廣的適應力，器官移植、洗腎、使用免疫抑制藥物的多發性硬化症和類風濕性關節炎等疾病，這些況下的患者都可使用。但正在接受化療的的腫瘤患者尚未獲得確認。

報導指出，恩適得是中國首次進口的新冠中和抗體藥劑，雖然目前該藥有一部份在中國生產，阿斯利康仍未透露未來該藥物在中國的進一步上市計劃。

據阿斯利康公司披露的信息，恩適得臨床試驗表明，用藥者感染新冠病毒風險可以降低77%至83%，防護效果持續至少6個月。對目前免疫逃逸能力較強的Omicron 變異體BA.4和BA.5在內的多個亞型具有保護效力，阿斯利康也正在研發下一代更為廣譜的針對多型新冠病毒的預防性藥物。

報導說，大陸已經批准的新冠中和抗體仍然為治療使用，尚無可用於暴露前預防的。騰盛博藥的長效抗體安巴韋單抗和羅米司韋單抗聯合療法7月7日正式實現商業化放行，騰盛博藥當天股價一度大漲超過20%。

由於恩適得售價，業內人士認為，目前在中國需要自費，未必能被廣泛接受，未來則取決於藥物批准進入市場的價格談判。大量採購下有可能會降價，但是降價幅度也有限。