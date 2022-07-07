許多人為了方便都會將衣物進行送洗，不過有時可能因此發生糾紛。一名網友分享，近日她把自己的Coach包包送洗，沒想到竟因此被店家上漆，「包包回來整個臭到不行」，但店家也確實將包包的髒汙清除乾淨，讓她暗嘆「只能自己悔恨不做好功課找專業的店家」。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文指出，自己送洗的荔枝皮包包送洗時，莫名其妙的被店家上漆，且上得還有些瑕疵，不過對方也有把髒污清洗乾淨，因此若退錢、賠錢反而很奇怪，也只能怪自己沒先做好功課。

網友表示看了成果後，未來她不會再送洗。（翻攝自爆怨公社臉書）

原PO坦言，此次是自己第一次送洗，雖然她知道包包不可能跟新的一樣，但還是希望它能變美，如今的成果也讓她嘆息，「這是我第一次送洗經驗，應該也是最後一次了，如果知道會洗成這樣，我也不可能把它送出去」。

對此，許多網友紛紛分享經驗「我有一個Prada紫色長夾送洗保養，回來被染劑染黑一塊，回去詢問跟我說要馬幫我把皮夾染成黑色的，不然就是下次洗鞋包打折…」、「我的LV老包都裝洗衣袋丟洗衣機，到現在都還沒壞…」、「我之前一雙Dior的蛇皮紋皮鞋送去一間頗有名氣的店送洗…回來瞬間變地攤貨，重點是要染色前竟然沒有先告知客人讓我大傻眼」。