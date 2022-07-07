外送員因為夜間趕著送餐，只好抄小路把10分鐘的路程縮減成2分鐘，但沿途經過墳墓也讓網友嚇歪「膽子好大」。（翻攝自外送員的奇聞怪事）

外送員常因為要趕送單，不免會抄近路節省時間；有名外送員要把餐點從中和送到新店，原本路程約要10多分鐘，由於客人在催單，他只找抄小路，把路程縮減剩2分鐘，然而，他抄的小路只剩1輛機車寬，騎在這蜿蜒的小路上，他的機車龍頭也晃來晃去，甚至周遭不時可看見墳墓；網友也佩服原PO「在地老司機」、「好黑好恐怖」。

一名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文，並上傳1段1分多鐘影片，外送員表示要把餐點從新北市中和外送到新店，但因為客人在催餐點，只好抄小路，把10分鐘的路程縮減成2分鐘；從原PO的行車紀錄器畫面可見，原PO繞過1間廟之後，一個左轉映入眼簾的便是1條小路，但此路越來越窄，只剩1輛機車寬，由於天色昏暗，不時可以看見四周有墳墓被機車大燈照亮，蜿蜒的小路騎沒多久後，眼前出現幾棟大樓，道路也逐漸寬敞，原PO也順利通過此小路，原PO也表示路程中機車「龍頭晃」是因為在閃避地上的蝸牛，但不免還是壓死了幾隻蝸牛。

影片一出，網友紛紛留言「晚上佩服你的勇敢！路不熟的人肯定直接定居」、「中和秀峰通新店永安欸！之前爬山有去那邊」、「七月騎墳墓會嚇死自己」、「專業的，這邊切過去真的只要2-3分鐘就到」、「在地老司機」、「從那告示牌開始我一直以為我看到拍咪呀了」、「以前有跟隨在地人騎過一次就嚇死」、「哇塞好黑好恐怖」。