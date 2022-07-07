有綠粉為林智堅怒嗆王婉諭「沒有小燈泡，妳只是個路人甲，用孩子換來的議員位置真丟臉」。(圖／王婉諭臉書)

綠粉出征王婉諭臉書，更拿小燈泡出來做文章。(圖／王婉諭臉書)

民進黨桃園市長候選人林智堅遭踢爆論文抄襲，風波不斷擴大，時代力量立委王婉諭也在臉書開炮，喊話林智堅別再硬拗，呼籲教育部、科技部和中華大學應立刻展開調查，隨後遭綠粉大舉出征要求閉嘴，更嗆「沒了小燈泡，妳也只是個路人甲」。

王婉諭在臉書PO文「嚴重違反學術倫理，林智堅別再硬拗」，要求教育部、科技部、中華大學應儘速調查林智堅論文爭議。她表示，經過同黨立委陳椒華人工比對後，發現中華大學研究報告和林智堅論文相似度超過9成，嚴重違反學術倫理。

綠粉出征王婉諭臉書，嗆她該關心的是恩恩案，表示論文門根本不重要。(圖／王婉諭臉書)

綠粉出征王婉諭臉書。(圖／王婉諭臉書)

也有人力挺王婉諭勇於對抗側翼網軍。(圖／王婉諭臉書)

王婉諭砲轟林智堅，事件爆發後第一時間不是認錯，而是大打悲情牌，迴避爭議，今天早上聲明更證明自己和教授都想「一魚兩吃」，將竹科研究計畫成果當成自己的研究產出。王婉諭說，碩士論文本來就都會公開出版，人人到國家圖書館都可以查閱，竹科管理局竟然還要花45萬元購買，難道是「盼仔」嗎？

文章貼出後，不少民進黨支持者和林智堅粉絲大舉出征，灌爆王婉諭臉書，要求她閉嘴，大罵：「難怪時代力量會泡沫化」、「確定要打這個？妳在秀下限嗎」、「好好人不當要當小藍」、「有夠可悲」、「我看錯妳了」、「已退追蹤」、「自甘墮落」、「去檢討恩恩案啦，違反學術倫理妳說了算？」、「追恩恩案才是妳存在的目的，不然妳什麼都不是」、「怎不討論一下徐永明啊」，更有綠粉嗆：「沒有小燈泡，妳到現在還只是個路人甲」、「媽媽為了選舉，最近剛認了個失散多年的姊妹，女兒在天之靈知道嗎」。

但也有人力挺：「看到塔綠班大舉進攻，就知道這次真的被打到痛點」、「現在連綠粉也開始攻擊人家女兒了」、「綠粉狂打徐永明，完全不敢提最大尾的蘇震清」、「綠粉平常罵韓粉，現在在做一樣的事」、「支持王婉諭，來護航的沒一個敢論述的」。

綠粉嗆王婉諭配合國民黨和民眾黨對林智堅波髒水。(圖／王婉諭臉書)