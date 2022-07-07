遠東SOGO天母店不畏疫情，上半年積極改裝，以「聽到鄰居的聲音」為訴求，來調整商品布局，在這波年中慶中，家電、女裝、男裝表現最亮眼，業績較前年(2020年)成長35％，消費已回到疫情前的水準，今年全年業績要挑戰45億元。

遠東SOGO天母店店長蕭淑英表示，天母地方不大，卻有三家百貨公司，疫情前天母三家百貨營業額超過百億元，去年首度跌破百億元大關，各家百貨正積極改裝、各自發展商品、餐飲等特色，就是期望疫情後展現新的活力。

SOGO天母店以商品力為訴求，蕭淑英表示，天母鄰近捷運站，要吸引願意花錢、買好東西的客層前來消費，店內的北區獨家品牌占比達54％；這次改裝引進3大香氛品牌，打造世界級香氛一站式購物平台，並引進歐美高端Golf品牌、複合式童裝品牌ROOKIE獨家3.0形象店。

蕭淑英觀察，消費者信心回籠，加上天母地區含金量高，這波除大、小家電成長最多外，其次是女裝、男裝，在不能出國、可支配所得增加的情況下，精品、化妝品都有很大的成長。