民進黨雙北市長人選尚未定案，資深媒體人周玉蔻爆料，民進黨雙北組合將是衛福部長陳時中與屏東縣長潘孟安。針對新北市長等選戰人選，前民進黨立委郭正亮表示，總統蔡英文最近有好幾個挫折。

郭正亮7日在《踢批批開講》節目中表示，12日是陳時中新書《戰疫堡壘》的發表會，內容只寫到今年4月，可能5、6月死那麼多人，他不方便寫；陳時中12日可能會卸任指揮官，因為17日就是民進黨全代會。

民進黨雙北組合將是陳時中與潘孟安？郭正亮指出，可能性很高。新北市長部分，前交通部長林佳龍被勸進兩次都沒答應，林佳龍已經提出「首都12大願景」，政見已經出爐，叫他怎麼選新北市。

郭正亮透露，蔡英文覺得新北她也勸不動，至於台北市，時間也快到了。蔡拗不過黨內那些派系，她最近有好幾個挫折，比如她本來屬意立委羅致政參選新北市長，但這件事也被「拗過去」。

不過，郭正亮認為，蔡英文有一個決定做得太快了，例如新竹市長選舉，憑什麼是竹市副市長沈慧虹參選？民進黨在新竹市有很多人在布局，但沈慧虹有幾個人認識，要怎麼選？憑什麼新竹市長林智堅交代了就要提名，哪有這種事情。

至於林智堅選桃園市長，大家比較沒有意見，郭正亮說，選他的考量是年輕選票，而要當國民黨桃園市長參選人張善政的對手，要找一個有市政經驗的；但新竹市長人選，憑什麼要由沈慧虹出戰。