英國首相強生今天向保守黨閣員與國會議員的下台呼聲低頭，宣布辭去保守黨黨魁一職，但會暫代首相職務直到新黨魁選出。他表示，對於自己無法繼續實現對選民的承諾感到痛苦。

以下是他在唐寧街官邸外發表辭職演說的開場白：

「顯然，現在保守黨國會議員的意願，是應該要有一名新黨魁，以及因此有一位新首相。我已與我們的後座議員團主席布雷迪（Graham Brady）達成一致意見，挑選新黨魁的程序應該現在啟動，時間表將在下週公布。我今天已經任命一個內閣，我將擔任首相直到新黨魁上任。」

「2019年有數百萬人投票給我們，當中有許多人是第一次投給保守黨。我想對這數百萬人說：感謝你們令人難以置信的支持，那是1987年以來保守黨贏得最多的過半席位，也是1979年以來最高得票率。」

「而在過去幾天，我之所以如此努力奮戰，想繼續由我來實現選民託付，不僅因為我想這樣做，也因為我覺得，繼續履行我們2019年許下的承諾，是我的工作、我的責任以及我對你們的義務。」

「當然，我對現任政府達到的成就感到無比驕傲：從完成英國脫歐，到解決我們與歐洲大陸長達半個多世紀的關係，並讓英國重新取得透過國會制定自己法律的權力。此外，它讓我們所有人度過這場疫情，以歐洲最快速度推出疫苗，並且最早結束封城。它還在過去幾個月期間，率領西方對抗（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）對烏克蘭的侵略。」

路透社報導，強生（Boris Johnson）在首相官邸前也表示，自己未能繼續擔任首相令他感到遺憾。「無法完成這麼多的構想和計畫，這當然很痛苦。」