對抗通膨飆漲 斯里蘭卡央行升息4碼 23:202022/07/07 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為了對抗不斷飆漲的通膨，斯里蘭卡央行7日宣布將存款利率調升一個百分點至14.5％，此為2001年8月以來最高，借款利率同樣升息4碼至15.5％。該國6月通膨年率升抵54.6％紀錄，該央行預估年底最高恐攀升至70％。 韓通膨率 24年來最高 公司債發行 上半年破2,000億 西藏前副主席被雙開 對抗組織審查、大搞迷信活動 #飆漲 #斯里蘭卡 #對抗通膨 #央行升息 #對抗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 經濟危機加劇 斯里蘭卡宣告破產 00:042022/07/07 財經 油、糧食全都買不起 這國宣告破產！瘋狂向「老大」求救 09:192022/07/06 財經 斯里蘭卡破產治安崩壞 外交部：僑民60餘人均平安 13:442022/07/07 政治 三三會理事長 林伯豐：能源、稅制、通膨 企業當前最大難題 04:102022/07/04 財經要聞 經濟危機嚴重 斯里蘭卡宣告破產 04:102022/07/07 全球財經 美國聯準會主席 鮑爾升息、顧經濟 兩頭燒 04:102022/07/03 專題周報 小馬可仕就職 菲股不捧場 04:102022/07/01 全球財經 瑞士央行總裁 喬丹聽恩師 由鴿轉鷹 04:102022/07/03 專題周報 宜蘭高鐵「選址翻盤」！投資「四城」慘套牢 這區農地翻1倍飆漲 12:432022/07/01 房市新訊 旺報社評》 內政不修 拜登外交陷兩難 18:352022/07/05 旺報社評 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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