為了對抗不斷飆漲的通膨，斯里蘭卡央行7日宣布將存款利率調升一個百分點至14.5％，此為2001年8月以來最高，借款利率同樣升息4碼至15.5％。該國6月通膨年率升抵54.6％紀錄，該央行預估年底最高恐攀升至70％。