英6月房價年增13％ 增幅創2004年以來最大 23:202022/07/07 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 房貸機構Halifax7日公布，英國6月房價年增13％，不僅高於5月的年增10.7％，增幅亦創2004年以來最大。主因在於高所得購屋者受到通膨攀升衝擊較小。按月來看，6月房價月增1.8％，增幅改寫2007年以來新高。 美非農就業人口 6月增幅估縮減 日本5月實質薪資下滑1.8％ 近2年最大減幅 核心物價指數仍居高位 美股續跌 #房價年增 #來最大 #增幅 #增幅創 #房貸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 內政部公布第一季房貸負擔率 六都僅台北、桃園減輕 10:452022/07/05 財經 企業獲利優 為越股撐腰 04:102022/07/04 投資理財 基本金屬榮景不再 Q2價格暴跌創多年最慘 09:022022/07/03 財經 北市買房要不吃不喝16.22年 全國房價所得比 創新高 04:102022/07/06 財經要聞 日本東京核心CPI創7年最大升幅 12:122022/07/01 財經 產險將現史上最大增資潮 04:102022/07/05 財經要聞 6月通膨率3.59％ 創14年新高 04:102022/07/07 財經要聞 日銀短觀：大型製造業信心跌到去年3月來新低 23:442022/07/01 財經 權證市場焦點－欣興 ABF載板供不應求 04:102022/07/06 證券．權證 通膨預期點火 住宅價格指數飆 04:102022/07/06 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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