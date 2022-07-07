房貸機構Halifax7日公布，英國6月房價年增13％，不僅高於5月的年增10.7％，增幅亦創2004年以來最大。主因在於高所得購屋者受到通膨攀升衝擊較小。按月來看，6月房價月增1.8％，增幅改寫2007年以來新高。