房貸機構Halifax7日公布，英國6月房價年增13％，不僅高於5月的年增10.7％，增幅亦創2004年以來最大。主因在於高所得購屋者受到通膨攀升衝擊較小。按月來看，6月房價月增1.8％，增幅改寫2007年以來新高。

美非農就業人口 6月增幅估縮減
日本5月實質薪資下滑1.8％ 近2年最大減幅
核心物價指數仍居高位 美股續跌
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