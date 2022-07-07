法國政府計劃將負債累累的法國電力公司（EDF）國有化，表示在歐洲面臨能源危機與戰爭推高能源價格之際，此為管理能源轉型的必要之舉。

法國政府目前對EDF的持股為84％，法國總理博爾內（Elisabeth Borne）6日表示，政府計劃取得EDF的全部股權。法國必須完全掌控能源系統和其效能。在面對戰爭帶來的衝擊之時，法國必須確保主權。

博爾內並未說明將以何種方式將EDF國有化，花旗認為，有別於透過法律，法國政府買下EDF其餘股權可能是最簡單和便宜的選項。按照目前市價計算，收購剩餘的股權約需要50億歐元（約51億美元）。

在法國政府宣布欲將EDF國有化的次日，EDF與政府透露，將為EDF尋找新舵手。現任執行長李維（Jean-Bernard Levy）預計在2023年3月卸任。法國財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）表示，希望EDF未來的領導人能盡速提升電力產量。

由於法國政府限制零售電價，禁止業者將高成本轉嫁給消費者，全球最大核能發電商EDF被迫吸收數十億歐元損失。雪上加霜的是，EDF法國核子反應爐的冷卻系統出現腐蝕問題，造成部分反應爐停機，該公司被迫以高價購買電力。

法國電力工會一直遊說政府將EDF國有化，稱此舉將能穩定公司，並協助法國對抗氣候變遷。EDF長年背負債務重擔，2021年負債約為740億歐元。標普5月預測，到了2023年EDF帳上負債可能高達1,000億歐元。 法國總統馬克宏欲倚重核能來對抗氣候變遷計畫，EDF是法國能源策略的核心。馬克宏先前表示，法國打算建造14座核子反應爐，以抑制溫室氣體排放。

然而EDF卻成為法國政府的頭痛來源，該公司在法國與英國的新核電廠建造工程延誤，且預算超支數十億歐元。