美國5月貿易赤字855億美元 月減1.3％ 23:192022/07/07 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據美國普查局與美國經濟分析局（BEA）7日最新報告顯示，美國5月貿易赤字月減1.3％，降至855億美元，低於4月下修後的867億美元，不過仍高於經濟學家預估的847億美元。5月出口月增1.2％，進口月增0.6％。 陸6月外匯存底 減少565億美元 中汽協推算 陸6月汽車銷量 估月增34％ 牧德6月營收1.82億元、月增3.71％ #億美 #美國 #貿易赤字 #月增 #美國普查局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《生醫股》皇將6月營收年增逾5成 H2出貨加速 17:292022/07/07 財經 國際油價重挫 原油反向ETF 爆量強漲 04:102022/07/07 財經要聞 取消對中關稅 美擬大幅縮水 04:102022/07/07 全球財經 糟了！陸火速採購新軍武 美坦承快了5、6倍 12:272022/07/07 軍事 旺報社評》抗中保台牌終究要失效 16:392022/07/07 旺報社評 Meta控深圳視界美國子公司 不當抓取用戶數據 16:142022/07/07 兩岸 觀念平台－論美國貿易談判鼓勵公眾參與制度 04:102022/07/07 專題周報 華為余承東：若不是美國打壓 全球主要手機廠將只剩華為蘋果 21:052022/07/07 兩岸 2000萬房賤價出售！離婚大媽開超奇葩條件：收留我前夫 05:152022/07/07 財經 《電腦設備》維田6月營收登第3高 H2營運穩揚 17:392022/07/07 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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