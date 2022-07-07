根據美國普查局與美國經濟分析局（BEA）7日最新報告顯示，美國5月貿易赤字月減1.3％，降至855億美元，低於4月下修後的867億美元，不過仍高於經濟學家預估的847億美元。5月出口月增1.2％，進口月增0.6％。