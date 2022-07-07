殼牌擬在荷蘭建歐洲最大再生氫能源廠 23:192022/07/07 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 殼牌（Shell）擬建造歐洲最大再生氫能源工廠。這座位於鹿特丹的「荷蘭氫一號」（Holland Hydrogen I）工廠，具有200千瓩（MW）的電解槽，每日可生產6萬公斤氫氣，預計2025年開始營運。殼牌計劃在2050年前達到淨零排放。 荷蘭執政聯盟同意新建2座核電廠 俄「斷氣」太傷！歐洲最大經濟體不妙 支柱產業恐崩潰 南港老爺攜美琪推日日好皂頭 #殼牌 #荷蘭 #歐洲最大 #氫能源 #再生 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 海尼根扎根台灣 在地生產 04:102022/06/28 財經要聞 新聞分析－供電不穩怪老天？ 04:102022/06/30 財經要聞 荷蘭農民不滿政府減碳排計畫 動員卡車堵住倉儲中心 19:332022/07/04 國際 誠品行旅攜手合隆羽藏、JUST IN XX打造全台首間再生羽絨主題房 13:152022/06/28 生活 Felix Odey：聚焦關鍵轉型企業掌先機 04:102022/06/29 財經要聞 《國際產業》殼牌打造歐洲最大再生氫工廠 2025年營運 16:092022/07/06 財經 買維士比屏東廠 海尼根落地台灣 04:102022/06/28 財經焦點 經部成立地熱發電單一服務窗口 04:102022/06/29 投資理財 再生能源趕進度 太陽光電 7月達去年底目標 04:102022/07/04 財經要聞 荷蘭國際餐飲競賽 嘉南藥理幼保系勇奪14金 13:112022/06/30 新消息 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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