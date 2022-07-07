殼牌（Shell）擬建造歐洲最大再生氫能源工廠。這座位於鹿特丹的「荷蘭氫一號」（Holland Hydrogen I）工廠，具有200千瓩（MW）的電解槽，每日可生產6萬公斤氫氣，預計2025年開始營運。殼牌計劃在2050年前達到淨零排放。