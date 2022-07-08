面對國民黨新北市長侯友宜，民進黨布局新北市長人選，傳徵召屏東縣長潘孟安出征。資深媒體人趙少康建議，民進黨徵召改制前的台北縣長蘇貞昌回鍋參選新北市長，除了可解決蘇貞昌內閣成事不足、敗事有餘所引發的民怨，還有助國家發展。

趙少康7日在臉書貼文表示，蘇貞昌選新北有助國家發展。他指出，民進黨完全執政，竟然會在雙北市長提名上卡關，最新傳出將改由潘孟安出戰新北，給外界民進黨在玩「大風吹」的質疑。

趙少康甚至建議，蘇貞昌當過台北縣8年縣長，民進黨徵召蘇貞昌選新北市長，讓老縣長回鍋。他表示，蘇貞昌在立法院備詢時失格言行不斷，只會逞口舌之快，羞辱、反質詢代表民意的立委，又讓疫情失控。加上房價、電價、民生物價飛漲，實質薪資衰退，民眾早就對蘇內閣失去信心。

趙少康認為，這樣的安排，一可解決民進黨「無人敢戰侯友宜」的尷尬處境；二來解決蘇貞昌掌管內閣以來成事不足、敗事有餘所引發的民怨；三則是讓能做事的人上陣，不要讓成天政治算計的人執政，才對國家發展有利。

趙少康接著表示，蘇貞昌從哪裡倒下就從哪裡站起來，「請你為了國家發展、為了民進黨的顏面，再戰新北，和侯友宜再對決一次吧！」