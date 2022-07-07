不少小朋友因為還在學習認識字的階段，時常會用注音代替，但也發生不少爆笑事情；有男子在臉書上傳友人小孩寫給媽媽的小卡片，文中意思是要感謝媽媽「把他生的健健康康」，然而，小朋友的注音符號寫錯，文意全變，讓網友也笑歪「媽媽應該是酒醉時候懷了這小孩」。
一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1張照片，照片中可見1位小朋友寫給媽媽的小卡片，文中還不時參雜幾個注音，原本小朋友是要感謝媽媽把自己「生的健健康康」，但文中卻寫成「媽媽謝謝你，把我ㄕㄣ出來ㄐㄧㄢㄐㄧㄢㄎㄧㄤㄎㄧㄤ的」，最後還畫上小愛心，然而，寫錯注的音符號，讓整篇感謝文變成爆笑文；原PO也表示這是朋友的兒子想對媽媽說的話。
照片一出，網友笑翻紛紛留言表示，「很可愛呀！他一定很愛媽媽」、「媽媽是都餵他吃什麼？」、「媽媽一定是邊喝邊生，才會讓你ㄎㄧㄤㄎㄧㄤ的」、「你孩子的國語老師在後面哭」、「要是被老師看到，他可能想去撞牆」、「這個媽媽應該是酒醉的時候懷了這個小朋友的」、「本來是很溫馨的，結果卻是很ㄎㄧㄤ」。
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