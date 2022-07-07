曾經取得2面美國奧運女子籃球金牌的WNBA球星葛萊娜（Brittney Griner）出庭俄羅斯法院，她選擇認罪，也就是承認走私毒品進入俄羅斯，最多將面臨10年的刑期。

CNN報導，這名 31 歲的女子運動員在今年2月於莫斯科機場被捕，原因是在她的行李中發現了大麻油，然後就一直因涉嫌走私毒品罪遭到關押。據俄羅斯國家通訊社的消息，葛萊娜在法庭上認罪，但強調是非故意觸法。葛萊娜通過翻譯說，她並不是蓄意攜帶毒品，而是在匆忙收拾行李時不小心帶入的結果。

法庭結束後，她沒有對記者發表任何評論就離開了，下一次聽證會定於7月14 日。

#BrittneyGriner silent as she arrives to the courtroom for Round 2 of her trial on drug smuggling charges outside Moscow. No guard dog this time around. pic.twitter.com/H4IQDq4pLg — Charles Maynes (@cwmiii3) July 7, 2022

美國駐莫斯科大使副長魯德(Elizabeth Rood)在聽證會後告訴記者，她曾在法庭上與葛萊娜交談，表示「她精神還不錯，能吃能休息，可以讀書，我覺得在這種情況下她做得很好。」

魯德說：「我再次強調，美國政府承諾將葛萊娜女士，以及所有因錯誤理由遭關押的美國公民安全帶回家。」

俄國檢察官指控她走私麻油，不過數量不到一公克，因此就美國的看法，葛萊娜是被俄羅斯當成了政治籌碼。

俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）對於美國將葛萊娜說成「被錯誤逮捕」感到憤怒，並警告「美方試圖宣傳錯誤說法，無助於問題的解決。」

由於兩名預定的證人沒有出庭，葛萊娜的審判還會延期，她的暫時拘留時間被法院獲准至12 月20日，這種延誤在俄羅斯法院一向是司空見慣的，被外界視為拉長與美國談判的時間。

新聞媒體一再推測，葛萊娜可能用來換囚，比如有「死亡商人」之稱的俄羅斯軍火商維克托•布特(Viktor Bout)，此人幾十年來經常提供軍火給游擊隊組織，據說電影《軍火之王》的人物原型就一部分參考了他的事蹟。布特在2008年於泰國被捕，2010年引渡到美國，被判刑 25 年。

另一個可能的人選是前海軍陸戰隊安全主管保羅•惠蘭(Paul Nicholas Whelan)，他被俄羅斯策反成了間諜，被判16年。