迎戰後疫情時代，燦坤舉辦「奔跑吧！燦坤」會員特點全館5折起活動，狂灑百萬燦坤K幣等消費者來抽；燦坤表示，去年的塞港問題已經改善，但通膨、疫情、景氣等諸多變數，下半年業績難以預估，現在要出招、密集促銷來抗通膨，像這次促銷特別拉長時間，力拼兩位數成長。

燦坤坦言，受到通膨、戰爭、疫情反覆等問題，上半年業績趨緩，7月密集的促銷活動，內部也提早準備、備貨充足，來迎接暑假商機。

「奔跑吧！燦坤」會員特典，一如既往總是要給會員最好的商品、最超值的優惠；全館5折起，會招期間每日指定商品限量下殺，最低5折超狂優惠挑戰市場最低價。

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