軍事新聞網站「Defence24.com」7日報導，波蘭已與美國簽署備忘錄，將於本土建立美製M1A2主力戰車系統的維護能力。曾擔任歐洲盟軍司令的退役美國空軍上將指出，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）為阻止烏克蘭朝北約（NATO）靠攏而發動戰爭，讓後者損失慘重，卻因此促使其軍事體系與北約接軌，甚至連其他東歐國家也以更快的速度脫離俄式裝備。

「Defence24.com」報導，波蘭PGZ集團已與美國漢威聯合（Honeywell）簽署備忘錄，將於波蘭建立一系列M1A2戰車關鍵系統的本土維護能力，包括最重要的AGT1500燃氣渦輪發動機，以及其他動力系統和電子設備等，用於支持該國採購的250輛M1A2 SEPv3。

自俄烏戰爭爆發至今，烏克蘭軍方確實損失慘重，但也因此迅速「換血」，獲得大量外界軍援的北約制式規格武器，以替換損失的舊型俄式裝備；而西方世界在提供新武器之餘，當然須協助烏克蘭官兵學習使用方法和基本戰術。加上持續接受美國戰場情報等其他支援，前歐洲盟軍司令布里德羅佛（Philip Breedlove）指出，相關情況事實上加速了烏克蘭軍事體系與北約整合的過程，也讓美國在歐洲的存在更加強大，「而這正是普丁最不想看到的」。

外界一般認為普丁發動戰爭的主因，就是擔心北約勢力繼續東擴。但戰況發展至今，甚至連支援烏克蘭的東歐都因此進一步向北約靠攏，因為為迅速補充該國戰力，這些前華約（WTO）國家向其提供了大量前蘇聯武器，並獲得北約規格的新裝備作為回報。如波蘭向烏克蘭捐贈了約240輛T-72主力戰車後，美國為填補其戰力空缺，正考慮透過租借等途徑，讓波蘭立即開始接收美製M1主力戰車，而不用等到該國採購的M1A2於2025年正式交貨。