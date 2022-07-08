台灣養蜂協會7日在台中地區農會，舉行2022年全國國產蜂蜜品質評鑑複評，下午複評結果出爐。龍眼蜜特等獎共有王啟瑞等15名得獎，龍眼蜜頭等獎共有陳文政等89名得獎。至於荔枝蜜特等獎，共有劉啟明等3名得獎；荔枝蜜頭等獎，共有劉軒宇等16名得獎。

今年龍眼蜜特等獎，包括王啟瑞、陳威年、陳國昌、羅福仁、顏雪女、柯連萬、黃連旺、蔡守豐、程苡嫙、蔡錦源、劉京妮、陳啟文、許益章、詹承霖，及陳立軒等15名得獎。

至於今年龍眼蜜頭等獎，包括陳文政、程甲雄、劉軒宇、江文仁、郭郁祥、蔡勝貿、林聖茹、尹建敦、許凱翔，及何奕陞等89名得獎。

另外，今年荔枝蜜特等獎，包括劉啟明、李宗憲，及曾貴發等3名得獎；荔枝蜜頭等獎，包括劉軒宇、童富榮、陳冠樺、徐雲貞、曾國平、何奕陞、傅明玉、劉京妮、賴曉瑩、賴朝賢、吳俊賢、黃俊彥、陳柏旭、蔡清祥、黃俊壹，及謝玉萍等16名得獎。

每年3、4月間，進入台灣蜂蜜採收期，台灣養蜂協會表示，今年4月蜂蜜採收期，因連日下雨，影響蜂蜜產量，加上荔枝春象也影響蜂蜜產量，使得今年蜂蜜產量約五千公噸，比去年減產五成。

此外又遇到蜂蜜包裝原材料價格上漲，不少蜂農原打算反映成本，建議評鑑蜂蜜調漲100元。經協商後，蜂農決暫不漲價，但附帶條件將持續追蹤至9月價格變化。

農糧署鼓勵全台各地蜂農，加入國產履歷，祭出每個蜂箱，可補助100元，可降低蜂農因蜂蜜產量銳減所造成的損失。