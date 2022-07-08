重劃區是建商獵地的激烈戰場，而全台最熱議的重劃區非桃園莫屬。桃園知名重劃區包含藝文特區、中路特區、經國特區及小檜溪「青溪特區」，其中除了藝文特區已發展成熟，小檜溪條件最佳、最受青睞，面積僅有39公頃，但是麻雀雖小、五臟俱全，擁有發展成熟的生活機能、交通便捷、綠地遍佈、商業區規劃等利多，可同享舊市區及重劃區的居住優勢。新推案「合康檜邑」就座落於此，推出區域罕見2房產品，雙面採光、前後陽台，更被4商圈、5公園環繞，種種利多甫開案即造成轟動！

小檜溪重劃區又稱「青溪特區」，面積涵蓋春日路與民生路，區域內有南崁溪與東門溪。小檜溪重劃區面積為桃園重劃區中最小的區塊，但在近16公頃中，規劃了以5感打造的5座特色主題公園，包含音樂之林、觸動之森、香氛之園、繽紛之丘與小檜之心等；剩下的21.35公頃為住宅區、商業區則約有2.9公頃。

東門溪水岸。(圖/合康建設提供)

小檜溪重劃區附近圍繞多個商圈，像是大有商圈、站前商圈、中正藝文特區、中正商圈等，可同時與舊市區共享成熟的生活機能，又能享受重劃區整齊街廓、幽靜的生活環境，深受桃園在地客喜愛。交通的部份也十分便捷，聯外交通有國道1號南崁交流道，市區往來快速便利；大眾運輸則有桃園火車站及捷運綠線，第一期預計2025年完工通車。

圖為中正路商圈。(圖/合康建設提供)

由於小檜溪重劃區十分搶手，因此區域內的新推案「合康檜邑」隨即造成轟動。此案位於桃園區日光路，公園第一排，正對香氛之園綠地，鄰近其他4座特色主題公園，附近亦有南崁溪自行車道，充滿綠意的優質環境，讓生活步調慢了下來。學區則有青溪國小、國中及東門國小，環境單純又安靜；生活機能仰賴附近舊城區，豐富的繁華商圈包含傳統市場、星巴克、麥當勞、JC PARK美食廣場等應有盡有，生活採買、娛樂方便無虞。

「合康檜邑」建築外觀。(圖/合康建設提供)

「合康檜邑」由合康建設投資興建，共有236戶住家、12戶店面，樓層規劃地上14層、地下4層，房型規劃25-46坪的2-4房、格局方正，管理費用1坪50元。其中，2房規劃雙面採光、前後陽台，通風佳、採光好，為區域內罕見商品，獲得首購族、小家庭喜愛，而3房4房格局都相當方正，擁有高坪效空間。建材也絲毫不馬虎，採用櫻花三機廚具、TOTO衛浴、錦鋐氣密窗、富麗纖維超耐磨卡扣地板，並在每一戶安裝VAF淨流系統，利用正負壓原理，為住家空氣品質做好把關；公共空間則安裝SHARP空氣淨化系統，疫情關鍵時刻提供良好空氣，小細節一點也不馬虎。

每戶安裝VAF淨流系統，利用正負壓原理，為住家空氣品質做好把關。(圖/合康建設提供)

以十分搶手的小檜溪重劃區來說，附近知名建商開發之建案上看5字頭，「合康檜邑」相對來的親民，且以居住環境、生活機能、格局規劃、建材品質來看，價值已遠遠超過。

合康檜邑

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