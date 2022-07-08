評鑑大學是看熱鬧，還是看門道？家長、學生、產官學界都有心目中的第一名。因此，備受信賴的遠見「台灣最佳大學排行榜」每年不斷調整指標內容與評分權重，透過最新趨勢找到優質大學！

每所大學的屬性、特色、地域、環境都不同，該用哪些標準來觀察一所大學的辦學優劣？

若以大學能否對學生起「作育英才」之效，或可從評量老師的三大指標：「教學」「研究（產學）」「服務」來看。亦即，教學能否讓學生更專業？研究能否為社會帶來創新？藉由服務學習，能否讓學生擁有人際合作軟實力？

然而一個完整的大學生養成，除了希望他能成為解決企業與社會問題的未來人才，擁有專業技術、人際關係、解題技巧、心理素養等本質學能外，更重要的，學校還得能引領學生看見環境保育、國際關係、財務金融、生產製造⋯⋯等因時而變的未來世界觀。

於是，《遠見》台灣最佳大學排行榜呼應社會變化，每年調整指標內容與比重。前年，加入「大學社會責任」相關指標，體現地方創生的趨勢；去年，新增「永續表現」「雙語教學」等相關指標，呼應全球淨零碳排法規實施，以及台灣雙語教育推動。

今年，除了持續擴增相關指標的採計內容，反映「私校退場條例」三讀通過，財務面向也增加「速動比率」指標，觀察一所大學的償債能力。

今年，是哪些大學在《遠見》大學排行榜六大面向，成績卓越？

社會聲望〉科研與專利並重

參與SDG議題，培育懂活用的未來人才

「社會聲望」反映社會對大學的綜合評價，因此《遠見》除客觀指標外，亦採取了主觀的印象分數，以更符合「聲望」的評定特性，內容包括校長互評、學生畢業後在社會上的表現、社會議題參與等⋯⋯。值得注意的是，隨著USR大學社會責任，已由「倡議」階段進入「實現」階段，因而有許多可檢驗的指標出爐，包括「SDGs相關論文數」「SDGs相關專利數」皆納入了《遠見》排行榜的評鑑指標。

（圖/ 遠見提供）

今年「社會聲望」面向，由臺大、中山、清大、成大、陽明交大奪得前五（表1）。

中山從去年第五進步到今年的第二，不少規模大於中山的頂大都瞠乎其後。主要因為中山近年陸續爭取到「雙語標竿大學」「半導體學院」「國際金融學院」「後醫系」等重大國家級高教政策方案，在SDGs相關論文與專利提出，也十分突出。另外，中山對弱勢學生的照顧，亦不遺餘力，如「學校自籌補助學生之平均金額」高居全國第一，致使其社會聲望持續進步。

學術成就〉重大議題全球攜手

關鍵未來議題，依賴學者跨國聯手破解

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「學術成就」面向，今年由臺大、陽明交大、清大、成大，以及中醫大（表2）名列前五名。

由於近年來，地緣政治、中美貿易戰、新冠疫情、ESG，以及俄烏戰爭⋯⋯所衍生出的相關議題，都須仰賴跨國合作，因此國際視角變得格外重要。

因此，《遠見》今年在指標設計，除維持英文論文相關指標分數（2.5％）微高於中文論文（2％）外，並將「國際表現優異學者」項目中的「專任教師獲獎／榮譽人數」依照獎項等級與屬性，按「世界級」「國家級」「部會級」給予不同權重，同時也加計「全球前2％頂尖科學家獎」「總統科學獎」的人數，亦即彰顯走向世界的台灣學者。

教學表現〉投資課程與師資

國立大學和醫科大學包辦前十名

由於疫情帶來遠距教學，迫使學校都得因應遠距而進行質與量的轉變與擴充，亦即當學生的學習管道不再只局限於課堂與老師，學校能否提供更多元、寬廣的學習資源，為重中之重。

為此，《遠見》特別針對「學校圖書、非書資料及現期書報總數」及「近三年學校購買圖書資料費其每生平均金額」，觀察學校能否提供足夠的學生自主學習資源。

另外，教育部近年鼓勵老師將自己的教學內容、學生回饋，以科學研究的方式進行探討，找出優化的可能，於是「教學實踐研究計畫」的各校成果，也成為評鑑學校教學品質的重要指標。

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而今年的「教學表現」面向，由臺大、北醫、成大、清大、高醫拿下前五，而這五所大學，不約而同地都設有醫學院，且財務相對他校更豐沛，顯見財務為教學資源提升的重要助力（表3）。

國際化程度〉塑造雙語情境

文藻高比例外籍師生，打造開口說英語環境

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「國際化程度」面向前五名則由臺大、清大、淡江、中山及陽明交大（表4）拿下。

過去，多數人對於大學推動國際化，關注多半是「把學生送出國」，強調「學生出國交流人數」「跨國學位合作校數」等指標；但政府力推的「雙語國家」政策，強調「學生在國內也能有效提升英語能力」，這時，學校能否在校內就營造良好的「說英語環境」就成為重點。

國內最知名的外語特色大學、文藻外語大學校長陳美華表示，很多學校強調自己「開出多少全外語課程」，期待學生積極主動學習，但多數人面對英語不免害怕、抗拒，導致成效低落。

出身文藻英文系系主任的陳美華，深知學生學習痛點，指出學生學習英語，除了台上老師，更受同儕影響。她觀察到，很多台灣學生就算修了外語課，分組討論還是偷偷講中文；但如果同學就是外國人，每個人都只好努力開口說英文，一開始可能彆扭，但幾堂課下來，人人就有了開口說英語的勇氣。「這就是『全場景教學』的經營，使每個人都得開口說英語，」陳美華強調。

所以，觀察一校英語教學表現，除了是否有足夠的課程外，「國際學生數比」「國際教師數比」亦是營造英語學習場景的重點，而文藻在「國際教師數比」「本國學生出國交流人數比」「修讀雙聯學制學生數」分居一、二、四名，成效卓著。

產學合作〉國家發展重點南移

成大衝上全國第一，每師產值破186萬元

今年「產學合作」面向表現最好的前五名學校，由成大奪下榜首，緊接著是臺大、陽明交大、清大及中央（表5）。

進一步細看，成大在「產學收入」「每師平均產學收入」「智慧財產權衍生運用總金額」都拿下第一，產學收入高達約25億，而第二名的臺大則是22億；每師平均產值破186萬，比第二名的雲科大多23萬；技轉變現金額高達6.5億，足足是第二名臺大（2.4億）的2.7倍。

成大的傑出表現，受惠於近年政府大力推動南部高科技S廊道，帶來的科技產業蓬勃發展。

根據南部科學園區去年底的統計資料，2021年1至8月，南科產值超過6300億元，較前年同期大漲超過三成。此外，國際永續熱潮下，台南市政府更全力推動沙崙綠能科學城，結合大台南會展中心、中研院南部院區、綠能示範場域、綠能科技聯合研究中心及周邊大學研究機構，廣招相關廠商與學研單位進駐。

以半導體為首的科技業及永續議題的綠能業，帶動企業大量進駐大台南區，身為南部頂大龍頭的成大，自然而然成為企業爭相請益與合作對象，產學成果大爆發。

財務體質〉國立與醫科預算最多

國立頂大與醫科大學財務最穩健

另外，「財務體質」成為社會大眾關心學校辦學的重要面向，畢竟，其往往是學校是否退場的重要決定因素。

過去，《遠見》鎖定「全校總經費」及「本年度現金增減情形」，觀察一校的收入與現金流狀況，今年，則增加去年教育部首度公開的「速動比率」，這是觀察一校償債能力的指標，進一步釐清某些學校年度現金流大幅減少，到底是潛藏財務危機未爆彈，還是因為興建新校舍、購買新設備所做的未來投資，更公允完整地觀察一校的財務體質。

（圖/ 遠見提供）

今年財務體質最優的十大學校，則由六所國立頂大和四所私立醫學院大學包辦（表6）。

主要因為國立頂大不僅獲得政府重點補助，產學合作也更為強勢與搶手，為本身獲取更多財務收入；私立大學如果有設立醫學院，不僅在招生上有相對優勢，附屬醫院更成為校務基金的重要支柱，如果進一步結合學校科研與醫院臨床，推動生醫新創，透過專利技轉、成立公司，就能為學校帶來更多的收益。

本文作者：謝明彧

（本文摘自《遠見雜誌7月號433期》）