選擇比努力更重要，看對趨勢與方向，才能讓有限資源創造最大效果。 全國校長公認「最佳辦學」「最具潛力」的大學校長，他們是如何看見未來高教的正確選擇

到底哪一所大學比較好？」每逢入學考季，皆成為網路熱議話題。而若能蒐集到在第一線治校的校長們意見，由他們來點評其他學校，藉由他們的內行觀點，或可讓大學的評價，更為獨到、犀利。

2012年，《遠見》率全台眾媒體之先，推出「大學聲望調查」，邀請各校正、副校長進行「校長互評」。除了詢問「回顧過去一年，您認為哪所學校整體辦學聲望最高？」並進一步詢問「展望未來十年，您認為最具發展潛力的大學是？」，藉此找出每年的「年度MVP」與「最佳潛力股」。

年度MVP學校〉臺大奪冠，北醫、逢甲唯二前十私校

（圖/ 遠見提供）

2022年的「MVP學校」由國內高教龍頭臺大奪得，臺大多年皆為校長們的集體共識，更是台灣唯一曾進入QS和THE兩大國際大學排名「雙百大」的大學（表1）。

辦學最佳私校，則由醫科大學的北醫，以及綜合大學的逢甲雙箭頭領軍。北醫近年推動「生醫新創生態圈」，被視為醫事人才轉型的代表學校。逢甲則深化理工研發與中台灣在地企業的連結，連續多年獲選企業最愛私立大學第一名。

未來潛力股學校〉陽明交大居冠，中山、中興大躍進

「未來潛力股」第一名是陽明交通大學，陽明交大挾帶工程名校與醫科頂大兩校合併的利多題材，一舉超越臺大，登上最具未來性的學校（表2）。

第七名中山大學，去年同時囊括「國家重點領域研究學院」「國際金融學院」「雙語標竿大學」「後醫系」四大人人爭搶的國家級高教政策，從去年第22名跳升進前十，看好度爆衝15個名次；中興大學同樣受益於獲准成立「國家重點領域研究學院」和「後醫系」，看好度從去年第25名躍升到今年第九。

鎖定三大辦學面向，各自往前衝

每年的排名定是源自前一年的努力，甚至是更早之前的規劃，《遠見》特別詢問各校正副校長，如何擬定自身學校的辦學方針？又是如何鎖定重點面向、讓資源集中發揮最大效益？

從MVP大學校長的回答中，可以看見兩大步驟：先理解自身學校優劣勢與定位，再從當前受重視的辦學面向中，鎖定最能發揮的項目，集中資源衝刺。2022年，校長們最重視的三大辦學面向，分別是「產業連結」「跨域整合」和「國際合作」。

面向一〉產業連結

校外資源的引入、產業的連結、校友的回饋，往往成為學校辦學資源的大補帖。「理工醫」科系多的學校，長此以往都較占優勢，因此「人文社科」為主大學能否逆轉宿命，則成為重要課題。

面向二〉跨域科系

另外，就校長的視角，一所學校能否打破校內科系壁壘，「整合各學系能量，塑造更大的研究能量」「推出跨領域多元學程」亦是重中之重。其中，54.2％的正副校長認為「AI人工智能」是最重要跨域範疇，其次是「永續應用與服務」（29.8％）、「智慧醫療」（24.8％）、「智慧製造」（23.7％）、以及「健康長照」（21.0％）。

面向三〉國際合作

「國際合作」包括兩大面向，一是「師資提升」，例如，延攬國際師資、跨國學術交流，二是「學生交流」，例如，招募國際學生、推動雙聯學制、開辦國際合作學位等，不只讓國內優秀學生有機會出國拓展視野，也可以讓不能出國的學生，在國內就擁有「類出國」的學習環境，打造未來人才。

《遠見》特別邀訪今年表現極佳的兩所大學：未來潛力進步黑馬「中山大學」、年度辦學人文社科大學亞軍「政治大學」兩所學校校長，分享如何成為一所MVP大學！

本文作者：謝明彧

（本文摘自《遠見雜誌7月號433期》）