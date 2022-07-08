74快速道路（又稱台74線）對台中來說是非常重要的交通幹道，它串聯起彰化與台中多個行政區，並銜接國道3號，未來也將銜接國道1號、國道4號，形成中台灣生活圈，環狀系統經過的北屯、潭子、太平等行政區，區域房市在量價上均明顯提升。74快速道路環線內受惠於便捷交通網，房價節節攀升，目前已處於坐4望5階段。佳福建設太平區新案「佳福大於」，擁有快速道路與台鐵高架化雙重利多題材加持，加上原本成熟的商圈機能，目前還看得到3字頭甜蜜房價，成台中指標熱區。

佳福大於基地位置鄰近中山路商圈、樹孝路商圈與樹德商圈，生活機能完善。(圖/業者提供)

【佳福大於地段佳 首購族最理想居住地點】

佳福大於位在環中東路三段與樹孝路273巷交界處，受惠於太平區近來人口成長，成為台中第四多人口行政區，政府在當地積極興建公共建設，如方便民眾洽公的聯合行政大樓、擁有全台最高溜滑梯的馬卡龍公園，以及太平國民運動中心、以及預計今年中旬開工的大型醫養園區BOT案「台中市立老人復健綜合醫院」等設施。交通部分，由於基地鄰近74快速道路，前往市區可走太原匝道，僅需5分鐘車程，往南部移動可走中山匝道，僅需3分鐘車程，未來太平區市民大道完工後，可有效舒緩中山路一帶上班時段壅塞情形，周圍精武車站也能提供鐵路交通選擇。

新平國小距離基地僅230公尺，父母接送孩子上學放學方便又安全。(圖/業者提供)

生活機能完善是「佳福大於」的另一大特色，基地周邊有樹孝商圈、中山路商圈、樹德商圈環繞，商圈內家樂福、全聯福利中心等連鎖賣場林立，其中樹孝商圈步行3分鐘即可抵達，區域內傳統市場是菜籃族的最愛，如早上營業的中山路早市，和下午營業的新光黃昏市場，滿足媽媽們挑選生鮮蔬果的需求。而家長們最在乎的學區部分，基地距離新平國小僅230公尺，方便父母接送孩子上學放學，省時又安全。

太平區內綠覆率高，區域內擁有廍興公園、立文公園、環保公園，是家長假日帶孩子運動的最佳場所。(圖/業者提供)

【佳福大於打造格局方正高CP值好宅 預留電動車充電線路迎合潮流】

「佳福大於」占地1920坪，其中建築物只占50%，將廣大的綠地空間留給住戶，臨路退縮最多達22米，不僅保持建案內靜謐環境，走在周圍也更加舒適安全。該案繼承佳福建設過往傳統，格局方正、衛浴都開窗，目前共有1~4房等房型，符合各種家庭對「家」的要求。公設部分以講求實用為主，共有交誼廳、媽媽教室、健身房、兒童遊戲室等設施，其中建商特地將健身房與兒童遊戲室結合，讓父母親在看顧孩子玩耍時，同樣能健身。

為因應電動車趨勢，「佳福大於」汽車車位都預留規劃電動車線架與配電盤，未來住戶只需自行請廠商安裝電動車充電樁及配線配電即可使用。

【類成屋概念明年可入住 親民房價適合首購族入手】

「佳福大於」現階段11樓以下已完工，預計明年第二季可以交屋，因此雖然是預售屋，但買房的民眾不必有幾年的等待期，且不受政府新上路政策如縮減房貸年限等法規影響，適合初次買房的首購族入手。