主計總處新聞稿。（圖／取自主計總處官網）

行政院主計總處6日公布6月份國內消費者物價指數（CPI）年增率為3.59%，寫下14年新高，並在新聞稿說明CPI月增率為0.38％時提到，上漲原因之一是部分家長「饋贈保母端午節禮金」所致，此事引起網友們熱烈討論，遭狠虧，「台灣算法領先全球，這樣過年的CPI不就爆了」、「太離譜，把保母禮金算進去真的笑了。」

主計總處在新聞稿說明CPI上漲的原因，月增率0.38%主要是因為，6月開始適用夏月電價，加以水果與蔬菜價格上漲，以及部分家長饋贈保母端午節禮金所致，惟成衣與油料費下跌，抵銷部分漲幅。

而年增CPI達3.59%則是因為，去年同期住宅用戶因「紓困4.0精進方案」暫緩實施夏月電價，電費基數較低，油料費因國際油價居高，加以水果、外食費、肉類、蛋類、家庭用品及房租上漲所致，惟通訊設備價格下跌，抵銷部分漲幅。

其中主計總處提到「保母端午禮金」是CPI上漲的其中一個原因，意外引起PTT論壇網友們討論，許多人感到相當傻眼直說，「跟保母禮金啥關係？」、「保母禮金？這理由那過年CPI不是飆到爆」、「笑死，CPI有計算保母禮金，台灣算法領先全世界」、「放屁，保母禮金影響物價，房價漲一倍就不會？」、「保母禮金害CPI上升，太神啦」、「含保姆禮金也太扯，好像每個家庭都有請保姆一樣。」

不過也有網友幫主計總處緩頰表示，保母禮金只是慣用寫法，過年、三節的CPI新聞稿也都曾經出現過，「只是新聞稿慣用寫法啦，而且一直都有在寫。」事實上今年公告1月CPI時也曾提到，CPI較上月增加0.58%，主因是本月適逢農曆除夕，節前饋贈保母禮金，加以油料費隨國際油價調漲所致，惟近期蔬菜因天候平穩，量增價跌及部分服飾特惠促銷，抵銷部分漲幅。