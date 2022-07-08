台股6日終場大跌363.69點，以13985.51點作收，一舉摜破萬四大關，7日則展開反彈攻勢，收在最高14336.27點。不過台股連日來的大跌，讓許多股民相當崩潰，尤其半導體類股成為重災區，有網友在PTT發畢業文，表示「以為每天跌2%不會有感覺，結果莫名奇妙1個月虧了130萬元」，只好把手中的台積電和聯電持股賣掉。

原PO在PTT貼出對帳單，共持有4張台積電，以及42張聯電（2303），帳面虧損金額共130萬8355元。原PO無奈表示，本來以為一天跌2%不會痛，沒想到一個月莫名其妙虧損了130萬元，原本想說放著不理股價會反彈，後來決定把手上的股票全數賣出，「還是好好工作吧」。

其他網友紛紛表示「過去兩年大多頭，一堆人以為抱著凹到底就會贏」、「你被割韭菜了，拍拍」、「撐了這麼久說，但我還是覺得你跑是對的，個人認為還有3~4000點要跌」、「有單有推，晚上可以一夜好眠了」、「你會感謝你自己的，別怕，GG回2字頭遲早」、「當GG繼續殺，你回頭看就會欣慰了」。

台積電6日終場大跌10.5元，收在435.5元，聯電收在37.15元，兩檔股票雙雙破底，7日晶圓雙雄股價一掃前幾日陰霾，台積電以457.5元作收，大漲22元或5.05%，聯電大漲2.7元或7.27%，收在39.85元。