日本藝人壇蜜以寫真女星出道，外型成熟美艷、風格大膽前衛，在當地演藝圈頗有知名度，被封為「情色女王」。2019年11月閃嫁漫畫家清野通的她，目前夫妻倆各過各的，感情常備受質疑，近日壇蜜還自爆跟老公的睡覺習慣不同，忍不住開玩笑：「老公是誰好像都沒有差。」

壇蜜6日錄製大竹誠主持的現場電台節目，聊到睡覺的習慣，透露：「我會把走廊的燈開著，把房間門開著睡覺」，至於一向戴口罩示人的丈夫清野通，壇蜜爆料對方睡覺仍戴著口罩，且還會再戴眼罩，不禁感嘆：「我偶爾會總覺得……老公是誰好像都沒有差耶？因為完全都遮住了。」

壇蜜踏入婚姻已2年半，笑說清野通睡覺的模樣從來沒有改變，而且丈夫不只戴眼罩、口罩，額頭還會貼退熱貼，整張臉幾乎都被東西遮住，主持人聽完，忍不住笑虧：「好像木乃伊！」

清野通、壇蜜結婚2年多，目前沒有住一起。（圖／翻攝自清野通推特）

事實上，清野通也曾分享過婚後的生活，表示老婆壇蜜飼養很多寵物，沒辦法離開毛小孩，所以他目前獨自住在老家赤羽，和太太過著「分居婚」，有空的時候才會見面，並認為雙方保持著很好的距離感；不過這樣的模式不被部份網友理解，遭吐槽：「這樣還叫做夫妻嗎？」、「需要的時候不在身邊，現實上會寂寞」，但也有另一派網友認為這是全新的婚姻型態。